Политолог Безпалько: «скальпель Зеленского» Буданов не откажется от поста главкома ВСУ

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России и политолог Богдан Безпалько прокомментировал «Звезде» информацию о том, мог ли отказаться глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов от поста главкома ВСУ, который сейчас занимает Валерий Залужный, и предположил, удастся ли Залужному остаться в кресле украинского главнокомандующего.

В первую очередь политолог напомнил о необходимости с осторожностью относиться к информации об отставке Залужного. Как отметил эксперт, происходящее в украинском правительстве доходит чаще всего лишь в форме слухов, и единственный факт сейчас - это сохранение Залужным своего поста. При этом он отметил, что в случае если Зеленский бы предложил пост главкома Буданову или же командующему сухопутными войсками Украины генерал-полковнику Александру Сырскому, то именно Сырский бы отказался от нового назначения.

«Во-первых, он не пользуется авторитетом в войсках, а во-вторых, на него наверняка упал бы весь тот негатив, который сейчас ассоциируется с ВСУ: большие потери, потеря морального духа и массовая мобилизация. И, вероятно, Сырский не захотел попадать под удар», - счел член Совета по межнациональным отношениям.

Глава ГУР украинского оборонного ведомства Буданов же, по мнению политолога, наоборот, не отказался бы занять пост Залужного, будь он ему предложен. В первую очередь это из-за того, как глава разведки связан с главой киевского режима.

«Буданов - это человек Ермака и Зеленского. Это инструмент, скальпель, и он вряд ли бы отказывался. Скорее всего, просто сам Залужный отказался уходить в отставку и компромисс не был достигнут», - предположил Безпалько.

Что же касается будущего Залужного, эксперт отметил, что он пока точно не стремится покидать свой пост, однако его отстранение Зеленским возможно, и тогда Залужный может уйти на политическую арену. Однако в этом случае у Зеленского кончается время для действий, так как, напоминает политолог, его президентский срок почти подошел к концу.

«Зеленского принуждают к выборам, и после 31 марта он будет уже нелегитимным, а он их не хочет. Выборы значат для Зеленского политическую смерть, его не переизберут и не дадут ему фальсифицировать выборы. И чем ближе роковая дата, тем выше шанс, что он пойдет на резкие шаги, несогласованные и даже противоречащие интересам Запада», - отметил Безпалько.

Политолог из Британии Марк Галеотти отметил недоумение западных дипломатов из-за слухов о потенциальной отставке Залужного. Он заявил, что сложившаяся вокруг главкома ВСУ ситуация показывает сохраняющееся напряжение между Зеленским и Залужным, и назвал это «плохой новостью для Украины».