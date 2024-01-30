Мирошник оценил шансы Буданова заменить Залужного в роли главкома ВСУ

Главе ГУР Минобороны Украины «слишком активно сыпались звезды на погоны», и ему хочется продолжения, но «из диверсанта не всегда получается яркий и компетентный большой стратег». Так считает посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он прокомментировал «Звезде» возможную рокировку в руководстве ВСУ.

«Буданов очень хотел бы занять какую-то позицию повыше, поэтому он носит такие красивые эполеты, поэтому он показывает, какой он "мощный", он делает такие яркие радикальные заявления. Но по факту его потенциала недостаточно, чтобы управлять армией или управление военными действиями - из диверсанта не всегда получается такой яркий и компетентный большой стратег», - сказал Мирошник.

При этом он отметил, что «на Украине нет ничего невозможного».

«Комик может быть президентом, Буданов может быть главнокомандующим, потом претендовать на должность президента», - сказал Мирошник.

В заключение он подчеркнул, что Украина «находится на растяжке, находится на коротких поводках финансового, политического, дипломатического давления», и идет борьба «исключительно за место на подиуме, на котором Зеленский чувствует себя очень хорошо».

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил главкому ВСУ Залужному уйти в отставку, но тот, по данным «Зеркала недели», отказался сложить полномочия.