Подоляк заявил, что на Украине проводят аудит действий ВСУ за два года

На Украине сейчас проводят аудит действий ВСУ за последние два года. По его результатам могут принять кадровые решения. Об этом заявил советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк.

«И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит», - цитирует его слова LIFE.

Ранее Михаил Подоляк заявлял, что провал летнего контрнаступления вызвал негативный осадок у украинского руководства. По его словам, были определенные тактические ошибки.

Напомним, накануне стало известно, что Владимир Зеленский размышляет о замене начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы и главкома ВСУ Валерия Залужного.