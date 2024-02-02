Подоляк рассказал о негативном осадке из-за провального контрнаступления ВСУ

Провал ВСУ в ходе летнего контрнаступления вызвал негативный осадок у военного и политического руководства Украины. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу «24».

«Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство», - заявил Подоляк.

Заявление было сделано на фоне слухов о решении Владимира Зеленского отправить в отставку нынешнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По информации газеты The Washington Post, в ходе разговора Зеленского и Залужного главком дал понять, что его отставка не изменит ситуацию для ВСУ.

Ранее появилась информация о работе администрации Джо Байдена над проектом долгосрочной поддержки Украины. Стратегия предполагает 10-летние гарантии безопасности для Киева от Вашингтона, однако документ не предполагает, что Украина вернет потерянные территории.