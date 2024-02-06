МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЛНР обнаружили документы об уничтожении Киевом лесов в Донбассе

Украинские власти поджогами пытались скрыть массовую вырубку лесов.
Сергей Лебедев 2024-02-06 07:31:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

На освобожденных территориях в Луганской Народной Республике нашли документы и уголовные дела, доказывающие причастность украинской власти к поджогам лесов в Донбассе в 2020 году. Их обнаружили на территории прокуратуры Северодонецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников силовых ведомств ЛНР.

Отмечается, что в уголовных делах, которые завели украинские прокуроры, действовавшие на ранее подконтрольной Киеву территории, есть свидетельства того, что поджогами власти пытались скрыть массовую вырубку лесов.

«Чтобы скрыть факты незаконной вырубки леса и продажи его за границу, необходимо было выжечь как можно больше территорий», - говорится в публикации.

Напомним, ранее сотрудники спецслужб ЛНР нашли в Северодонецке архивные документы, согласно которым сотрудники полиции Украины проходили учения с представителями ФБР.

Тренировки проводили как за границей, так и на территории Украины. Отмечается, что неизвестные пытались сжечь документацию, однако часть бумаг удалось сохранить.

#Украина #Донбасс #ЛНР #лес #северодонецк #поджог леса
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»