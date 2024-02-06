На освобожденных территориях в Луганской Народной Республике нашли документы и уголовные дела, доказывающие причастность украинской власти к поджогам лесов в Донбассе в 2020 году. Их обнаружили на территории прокуратуры Северодонецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников силовых ведомств ЛНР.

Отмечается, что в уголовных делах, которые завели украинские прокуроры, действовавшие на ранее подконтрольной Киеву территории, есть свидетельства того, что поджогами власти пытались скрыть массовую вырубку лесов.

«Чтобы скрыть факты незаконной вырубки леса и продажи его за границу, необходимо было выжечь как можно больше территорий», - говорится в публикации.

Напомним, ранее сотрудники спецслужб ЛНР нашли в Северодонецке архивные документы, согласно которым сотрудники полиции Украины проходили учения с представителями ФБР.

Тренировки проводили как за границей, так и на территории Украины. Отмечается, что неизвестные пытались сжечь документацию, однако часть бумаг удалось сохранить.