Неизвестные в ЛНР пытались сжечь документы о связях полиции Украины и ФБР

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Сотрудники спецслужб ЛНР обнаружили в Северодонецке архивные документы, согласно которым сотрудники полиции Украины проходили учения с представителями ФБР. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на одного из сотрудников спецслужб Республики.

В обнаруженных документах были списки сотрудников украинской полиции, принимавшие участие в совместных учениях с представителями ФБР. Учения проходили как за границей, так и на территории Украины. Неизвестные пытались сжечь документацию, однако часть бумаг удалось сохранить.

«Видимо, палили архивы: есть 2021 года, есть и 2016 года. Вот есть документ, что телеграмма поступила на направление на обучение во Львов, и что самое интересное, проводит обучение ФБР Соединенных Штатов Америки», - рассказала агентству эксперт.

Ранее на территории ДНР сотрудниками спецслужб был задержан украинец, подозреваемый в организации покушения на директора одного из производственных объединений Мариуполя. По версии следствия, он предлагал одному из местных жителей вознаграждение в 6,5 миллионов рублей за убийство директора.