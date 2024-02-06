ВМС Великобритании сообщили о нападении у берегов Йемена

В Красном море, в 57 морских милях (105,5 км) к западу от портового города Ходейда в Йемене произошел инцидент, который был расценен Центром координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) как нападение.

Подробности произошедшего не раскрываются. В UKMTO рекомендовали судам проявлять осторожность при навигации в этом районе.

Сегодня утром в Центральном командовании ВС США сообщили о нанесении удара по надводным БПЛА хуситов в Йемене. По данным CENTCOM, дроны несли на себе взрывчатку и представляли непосредственную угрозу для судоходства в регионе.

Накануне стало известно, что американские и британские ВС атаковали объекты шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы). Пятнадцать ударов пришлись по объектам на территории провинций Ходейда и Саада.