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ВМС Великобритании сообщили о нападении у берегов Йемена

В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Британии рекомендовали судам проявлять осторожность при навигации в этом районе.
Максим Крюков 2024-02-06 06:22:01
© Фото: US Navy Navy Office of Information Global Look Press

В Красном море, в 57 морских милях (105,5 км) к западу от портового города Ходейда в Йемене произошел инцидент, который был расценен Центром координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) как нападение.

Подробности произошедшего не раскрываются. В UKMTO рекомендовали судам проявлять осторожность при навигации в этом районе.

Сегодня утром в Центральном командовании ВС США сообщили о нанесении удара по надводным БПЛА хуситов в Йемене. По данным CENTCOM, дроны несли на себе взрывчатку и представляли непосредственную угрозу для судоходства в регионе.

Накануне стало известно, что американские и британские ВС атаковали объекты шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы). Пятнадцать ударов пришлись по объектам на территории провинций Ходейда и Саада.

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