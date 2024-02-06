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США ударили по дронам хуситов в Красном море

Центральное командование ВС США сочло уничтоженные в Красном море безэкипажные аппараты хуситов угрозой судоходству.
Ян Брацкий 2024-02-06 05:12:01
© Фото: Sgt. Servante Coba Keystone Press Agency Global Look Press

США нанесли очередной удар по территории Йемена. На этот раз целью американских военных стали надводные дроны мятежников-хуситов, сообщило Центральное командование ВС США. Сообщается, что беспилотники несли на себе взрывчатку и представляли непосредственную угрозу для судоходства в регионе.

« ВС США обнаружили надводные дроны на подконтрольных хуситам территориях Йемена и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе», - говорится в сообщении, опубликованном командованием в соцсети X.

Вооруженные силы США и Великобритании наносят удары по объектам военной инфраструктуры хуситов с 12 января. Бьют по радарным и пусковым установкам, складам с вооружением, местам хранения БПЛА. Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан высказал опасения, что американская «игра с огнем» в Йемене может привести к серьезным последствиям для всего Ближнего Востока.

#сша #беспилотники #Пентагон #Йемен #Хуситы #красное море #CentCom
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