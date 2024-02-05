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Al Masirah: США и Великобритания нанесли 15 ударов по позициям хуситов в Йемене

Силы американо-британской коалиции нанесли удары по территории порта Рас-Исса и городу Аз-Зайдия в провинции Ходейда.
Ян Брацкий 2024-02-05 02:20:01
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли очередную серию ударов по объектам шиитского движения «Ансар Алла» на севере Йемена. Пятнадцать ударов пришлись по объектам на территории провинций Ходейда и Саада.

«Американские и британские самолеты совершили 11 налетов на провинцию, в том числе восемь налетов на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф на севере города Ходейда, три рейда были нацелены на район Аз-Зайдия на северо-востоке Ходейды», - уточнил источник в местных органах власти в интервью изданию Al Masirah.

В настоящее время над акваторией Красного моря наблюдается повышенная активность боевой авиации и разведывательных беспилотников, уточнил он.

США наносят удары по позициям хуситов с 12 января. Под огнем пусковые и радарные установки, места хранения беспилотников и крылатых ракет мятежников. Тем временем, глава турецкого МИД Хакан Фидан предупредил Вашингтон, что своими ударами по Йемену он играет с огнем. По мнению дипломата, агрессия США может разжечь большой и бесконтрольный пожар на территории Ближнего Востока.

#сша #Ближний Восток #Великобритания #Йемен #Хуситы #красное море
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