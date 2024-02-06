Белый дом пригрозил наложением вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

Президент США Джо Байден может наложить вето на законопроект Конгресса США о выделении дополнительных средств только на помощь Израилю и без поддержки Украины и обеспечения безопасности американских границ. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Белого дома.

«Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето», - говорится в сообщении.

По данным администрации, подобный законопроект, если бы он был одобрен Конгрессом США, не отвечал бы полностью интересам нацбезопасности страны, так как не включал бы решение вопроса о защите границ и помощь Киеву.

В Белом доме вновь призвали как можно скорее принять законопроект в полном объеме и не прибегать к никаким подобным политическим «уловкам».

Напомним, накануне Сенат США представил законопроект о допфинансировании объемом в 118 миллиардов долларов, который включает в себя одновременно помощь Украине и Израилю и охрану южной границы США. На нужды Киева планируется выделить наибольшую часть - 60 миллиардов.

Этот законопроект уже встретил несогласие со стороны республиканцев, которые посчитали, что он «обречен на провал». Ранее представители Республиканской партии США выступили с предложением выделить средства только для Израиля.