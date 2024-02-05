Байден поддержал законопроект Сената о помощи Израилю и Киеву на $118 млрд

Президент США Джо Байден «решительно поддержал» предложенный Сенатом законопроект о выделении дополнительного финансирования на сумму 118 миллиардов долларов, который объединил помощь Украине и Израилю и охрану южной границы Соединенных Штатов.

«Я призываю Конгресс объединиться и без промедлений принять это двухпартийное соглашение. Пусть оно попадет ко мне на стол, чтобы я мог немедленно его подписать», - говорится в сообщении Байдена на сайте Белого дома.

Он назвал «жестким и справедливым» набор мер по обеспечению безопасности американской границы, охарактеризовав миграционную систему страны «сломанной». На охрану границы будет выделены 20 миллиардов долларов.

По словам американского лидера, Сенат проделал «тяжелую работу», теперь же осталось принять решение в Палате Представителей Конгресса США.

Напомним, сегодня был опубликован законопроект Сената США о выделении дополнительных средств. По данным американских СМИ, принять единогласное решение по этому вопросу будет непросто, так как республиканцы в Палате Представителей могут выступить против этого законопроекта. Ранее они предлагали пакет помощи, который предполагал бы только поддержку Израиля.