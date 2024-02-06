Небензя заявил, что ВСУ не случайно выбрали время и цель для атаки на Лисичанск

Время и цель нападения боевиков киевского режима на мирный Лисичанск выбраны не случайно. В этом уверен постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из разных видов вооружений. Мест отдыха там немного. Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске», - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Кроме того, дипломат отменил, что официальная Москва располагает неопровержимыми доказательствами того, что военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту был сбит ракетой ЗРК Patriot, а США являются соучастниками этого преступления. Небензя выразил готовность России информировать любые международные организации о результатах расследования катастрофы Ил-76.

Напомним, ВСУ ударили по кафе-пекарне в Лисичанске вечером 3 февраля. В результате погибли 28 мирных жителей, том числе беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Пострадали 10 человек, некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Самолет Ил-76 был уничтожен боевиками 24 января. На его борту находились украинские пленные, которых должны были обменять.