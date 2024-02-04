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Беременная женщина и ее пятилетний ребенок погибли при обстреле Лисичанска

Общее количество погибших в результате удара по кафе-пекарне в Лисичанке составило 28 человек, еще 10 пострадали.
Ирина Елагина 2024-02-04 15:36:01
© Фото: МЧС РФ

Женщина с ребенком погибли в результате удара ВСУ по кафе-пекарне в Лисичанке вечером 3 февраля. Новые подробности трагедии, унесшей жизни 28 человек, сообщил ТАСС первый вице-премьер ЛНР Юрий Говтвин.

Он уточнил, что женщина была беременной, а ее старшему ребенку исполнилось пять лет. Их жизни оборвались из-за ракетной атаки ВСУ.

Говтвин пояснил, что ВСУ разбомбили «абсолютно гражданский объект» - это пекарня с кафе, куда в разгар выходного дня «пришли люди отдохнуть семьями с детьми».

Ранее сообщалось, что спасателям удалось извлечь из-под завалов 10 выживших, шестеро из них получили тяжелые ранений и ночью доставлены в республиканскую больницу в Луганск.

Помощь местным медикам оказывают по видеосвязи коллеги из Центра медицины катастроф и профильных федеральных клиник.

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