Политолог Шатров заявил, что в США боятся возможной встречи Карлсона с Путиным

Приезд американского журналиста Такера Карлсона в Россию вызвал удивительную и парадоксальную реакцию в США, заявил Радио Sputnik политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. По его словам, Соединенные Штаты всегда декларировали ценность свободы слова, а теперь Вашингтон боится общения своего журналиста с президентом другой страны.

Карлсон и после ухода с Fox News остается уважаемым журналистом в США, и его интервью с Владимиром Путиным может вызвать интерес у простых американцев и европейцев, считает политолог. Весь мир ожидает возможной встречи журналиста с российским лидером и возможных откровений, при этом в таком интервью вряд ли прозвучит что-то, что нам неизвестно, сказал он.

Известная в России простая и доходчивая информация недоступна простым американцам и европейцам из-за информационного железного занавеса, который опустил Запад, а не Россия, сказал Шатров.

Если российский президент даст интервью Карлсону, его сможет посмотреть огромное количество американцев, сказал политолог. Так они смогут узнать реальное отношение Путина к международной политике, украинскому кризису и другим проблемам, о котором не знают, потому что имеют недостоверную информацию из своих источников.

Накануне стало известно о том, что Такер Карлсон приехал в Москву. После этого бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал журналиста предателем, а член конгресса Марджори Тейлор Грин написала, что демократов «трясет от перспективы того, что Такер Карлсон проинтервьюирует Путина».

Ранее журналист говорил, что хотел взять интервью у президента России, но правительство США выступило против этого.