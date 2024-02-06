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Суд отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия

В документе отмечается, что экс-президент стал гражданином с теми же возможностями по защите, какие есть у других в уголовных делах.
Ирина Егорова 2024-02-06 21:43:01
© Фото: Liu JieXinHua, Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования о вменяемых ему попытках отмены результатов выборов 2020 года и беспорядках в Капитолии в 2021 году. Такое решение вынес апелляционный суд в столичном американском округе Колумбия. Решение было принято единогласно коллегией из трех судей и оформлено на 57 страницах. 

В постановлении сказано, что экс-президент стал гражданином с теми же возможностями по защите, какие есть у других в уголовных делах.

«Любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений», - объясняется в постановлении.

Трамп же намерен обжаловать решение апелляционного суда, который отказал ему в юридическом иммунитете по делу о вмешательстве в выборы.

Шестого января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время президентом страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов в ноябре 2020. Суд признал Трампа виновным в «восстании», однако бывшему президенту разрешили участвовать в предстоящих выборах, несмотря на 14 поправку. Согласно ей, американские чиновники не могут занимать будущие должности, если они были участниками восстаний. 

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