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Суд признал Трампа причастным к «восстанию», но разрешил участвовать в выборах

Владимир Рубанов
12:45 18.11.2023
Судья отклонила попытку отстранить экс-президента от первичных выборов в штате Колорадо в 2024 году.
Суд признал Трампа причастным к «восстанию», но разрешил участвовать в выборах
© Фото: Julia Nikhinson, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Судья в Колорадо постановила, что бывший президент Дональд Трамп «участвовал в восстании» 6 января 2021 года, но отклонила попытку отстранить его от первичных выборов в штате в 2024 году. Об этом сообщает CNN.

В своем решении окружная судья Колорадо Сара Уоллес согласилась почти со всем, что доказывали обвинители, за исключением критического вопроса о том, может ли президент быть дисквалифицирован на основании 14-й поправки.

Эта поправка, ратифицированная после Гражданской войны, гласит, что американским чиновникам, приносящим присягу поддерживать Конституцию, запрещается занимать будущие должности, если они «участвуют в восстании».

Это положение прямо запрещает «повстанцам» занимать должности сенаторов, представителей и даже президентских выборщиков, но ничего не говорит о президентах. В нем говорится, что это распространяется на «любую должность, гражданскую или военную, в Соединенных Штатах», и Уоллес постановила, что сюда не входит должность президента.

В целом постановление суда Колорадо резко осудило поведение Трампа, назвав его мятежником, который «активно разжигал гнев своих экстремистских сторонников» и «действовал с конкретным намерением спровоцировать политическое насилие и направить его на Капитолий».

Уоллес пришла к выводу, что «Трамп поднял восстание 6 января 2021 года посредством подстрекательства. Она также обнаружила, что Трамп «действовал с конкретным намерением сорвать подтверждение Коллегией выборщиков победы президента Байдена на выборах незаконными средствами».

Это решение было принято после того, как судьи в Миннесоте и Мичигане также отказались исключить Трампа из первичных республиканских выборов.

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