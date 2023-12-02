Суд отказал Трампу в прекращении дела о штурме Капитолия

Судья Таня Чуткан заявила, что бывшие президенты не имеют особых условий по федеральной уголовной ответственности.

© Фото: Delcia Lopez, Keystone Press Agency, Global Look Press

Судья столичного округа Колумбия Таня Сью Чуткан отклонила ходатайство бывшего американского президента Дональда Трампа о прекращении уголовного дела по факту попытки срыва выборов 2020 года (штурма Капитолия). В качестве причины отмены дела Трамп называл «иммунитет от судебного преследования».

«Бывшие президенты не имеют особых условий по федеральной уголовной ответственности», - цитирует Associated Press слова Чуткан.

Судья опровергла заявление Трампа о том, что обвинительное заключение нарушает его свободу слова. По словам Чуткан, экс-президент использовал свободу слова как инструмент для совершения преступления. Судья подчеркнула, что политик намеренно распространял ложные заявления.

Напомним, что суд признал Трампа виновным в «восстании» 6 января 2021 года. Однако бывшему президенту разрешили участвовать в предстоящих выборах, несмотря на 14 поправку. Согласно ей, американские чиновники не могут занимать будущие должности, если они были участниками восстаний.