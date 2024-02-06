Проблема суверенитета: почему Техас стал «острием копья» Трампа против Байдена

Конфликт между администрацией Байдена и властями Техаса с каждым днем набирает обороты, власти южного штата, самостоятельно закрывшего границу с Мексикой, демонстрируют независимость. Власти Техаса расширили контроль над границей с Мексикой. Губернатор штата Грег Эббот заявил, что после того, как в дело вступила Национальная гвардия, число нелегальных мигрантов сократилось чуть ли в тысячу раз. Местная Нацгвардия самостоятельно охраняет один из участков, оттеснив оттуда федеральных пограничников.

С начала миграционного кризиса число незаконных пересечений сократилось с тысяч до трех в день. Падение фиксируемых переходов демонстрирует победу губернатора штата Грега Эбботта над вашингтонской бюрократией.

Вместе с Эбботтом губернаторы-республиканцы 25 штатов обвиняют Байдена в нежелании защищать границу с Мексикой. Часть из них, заявили о своей готовности в чрезвычайной ситуации направить войска национальной гвардии для помощи Техасу.

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на грядущих выборах обещает в качестве своего первого решения закрыть границу и отправить всех нелегальных мигрантов обратно.

Республиканцы указывают на то, что внутренние проблемы страны интересуют президента меньше, чем, например, ситуация на Украине. В очередной раз в конгрессе США пытаются согласовать объем помощи Киеву. В законопроекте о дополнительном финансировании сказано, что на поддержку Украины планируют направить более 60 миллиардов долларов, на безопасность собственных границ американцы выделяют в три раза меньше.

«Это поворотный момент. История покажет, справились ли мы. Много республиканцев, включая Джонсона, слишком боятся Дональда Трампа. Последний сказал, что жаждет хаоса и, что нужно лишь подождать, когда он станет президентом. Это как минимум год. За это время Украина может исчезнуть. Ситуация на границе станет катастрофической. Война на Ближнем Востоке ужесточится», - заявил лидер демократов Чак Шумер.

Еще одним обескураживающим для европейцев решением стала приостановка выдачи лицензий на экспорт сжиженного природного газа, подписанное действующим главой Белого дома. Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз считает, что таким образом США наступили «на собственный хвост».

«Борьба с Техасом, может быть, является самой главной на сегодняшний день, потому что создает кризис, который происходит вокруг эмиграции, которая постоянно провоцирует проблему суверенитета Техаса. Кризис, который создает ситуацию, при которой Техас превращается в авангард борьбы, притом в руках республиканской партии Трампа как главное острие копья против администрации и против лично Байдена. Это, может быть, и явилось самой главной попыткой найти некие рычаги давления на Техас, учитывая, что энергетика - это главная статья и экспорта, и благополучия Техаса», - прокомментировал заведующий Центром Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Ранее Верховный суд предписал властям штата ликвидировать колючую проволоку на берегу Рио-Гранде, однако техасские власти проигнорировали это решение. Генпрокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту Техаса. https://tvzvezda.ru/news/20241292252-rLoyK.html