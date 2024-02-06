Принц Гарри срочно прибыл в Лондон после того, как у Карла III обнаружили рак

Принц Гарри прилетел в Великобританию после того, как у его отца Карла III обнаружили рак. Об этом сообщает Daily Mail. Он прибыл один рейсом British Airways в лондонский аэропорт Хитроу.

Король лично связался с герцогом Сассекским и принцем Уэльским, чтобы сообщить им о своем диагнозе «рак» до того, как о нем объявил Букингемский дворец.

После этого Гарри предпринял 11-часовой трансатлантический перелет. Его жена, герцогиня Сассекская, как полагают, находится в своем особняке в Монтесито с двумя детьми, четырехлетним принцем Арчи и двухлетней принцессой Лилибет.

Приезд Гарри породил надежду, что его возвращение в Великобританию будет использовано для «залечивания ран» в отношениях с королем и братом, принцем Уильямом.

Пока неизвестно, останется ли Гарри в центре Лондона, чтобы быть поближе к королю, или остановится в Виндзоре. Эксперты утверждают, что поездка Гарри в Великобританию «указывает на серьезность» состояния короля.

Ранее сообщалось, что наследник британского трона принц Уэльский Уильям возьмет на себя исполнение некоторых публичных обязанностей короля Карла III.

Букингемский дворец объявил в понедельник, что врачи обнаружили рак у британского монарха во время медицинской процедуры по поводу увеличенной простаты. Источники предположили, что рак находится в другой части тела короля, но был обнаружен во время операции на прошлой неделе.

Принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году отказались от звания членов королевской семьи и решили уехать за границу, чтобы отвлечься от скандалов в СМИ и ссоры с братом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.

В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и расизме. Скандалы продолжились после публикации книги Гарри с воспоминаниями о жизни в королевской семье.