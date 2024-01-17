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Карл III временно не будет исполнять обязанности из-за медицинской процедуры

У Карла III нашли доброкачественное образование - на следующей неделе он пройдет лечение.
Елизавета Егорова 2024-01-17 19:24:01
© Фото: Pool, Keystone Press Agency, Globallookpress

Король Великобритании Карл III временно не будет исполнять свои обязанности после предстоящей на следующей неделе медицинской процедуры. В Букингемском дворце утверждают, что у Его Величества нашли доброкачественное новообразование.

«Как и тысячам мужчин каждый год, королю потребовалось лечение в связи с увеличением простаты. Новообразование у Его Величества доброкачественное, он обратится в больницу на следующей неделе для корректирующей процедуры», - цитирует NBC News сообщение дворца.

Ранее из больницы выписали главу Пентагона Ллойда Остина, у которого обнаружили рак простаты. Врачи утверждают, что Остин стал себя лучше чувствовать после нескольких медицинских обследований.

О своей госпитализации глава Пентагона сообщил несвоевременно, что вызвало волну негодования в Белом доме. Такое поведение сочли халатностью.

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