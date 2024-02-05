У короля Великобритании Карла III нашли рак

У короля Карла III диагностирован рак, он приступил к лечению, сообщает The Guardian со ссылкой на Букингемский дворец.

Диагноз был поставлен недавно, когда король проходил лечение в лондонской клинике по поводу доброкачественного увеличения простаты.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что во время недавней госпитальной процедуры был отмечен отдельный вопрос, «вызывающий беспокойство». Последующие диагностические тесты выявили форму рака.

«Его Величество сегодня приступил к регулярному лечению, в течение которого врачи посоветовали ему отложить общественные обязанности», говорится в сообщении.

В течение этого периода король продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме.

Карла III выразил благодарность своей медицинской команде за быстрое вмешательство, позитивно оценивает свое лечение и надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности.

«Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака», - говорится в сообщении.

Букингемский дворец на данном этапе не раскрывает никаких подробностей. Издание подчеркивает, что у британского монарха не рак простаты, как некоторые могли ошибочно предположить, учитывая отдельный диагноз доброкачественного увеличения простаты.

Предполагается, что король вернулся в Лондон из Сандрингема в понедельник утром, чтобы начать амбулаторное лечение.

Карл III стал королем Великобритании в 2022 году после смерти своей матери, Елизаветы II, которая занимала престол 70 лет. Британскому монарху 75 лет.