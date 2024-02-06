В Киеве могут построить под Днепром тоннель за миллиард долларов

Киевские власти собираются построить в украинской столице тоннель под землей, таким образом планируется проложить еще один маршрут между правым и левым берегом Днепра, пишет издание «Страна».

«В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегом», - утверждается в сообщении.

Как отмечается, на данный момент в департаменте инфраструктуры сообщили, что сейчас этот тоннель находится на стадии проектирования. В то же время там не смогли назвать приблизительную стоимость такого маршрута для города.

Местные СМИ считают, что проект местный бюджет осилить не сможет - якобы речь идет о сотнях миллионов долларов, возможно, даже о миллиарде. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что в конце минувшего, 2023 года сообщалось, что шесть станций синей ветки метро в Киеве будут закрыты в связи с ремонтными работами, которые потребовались из-за угрозы затопления. Речь идет об участке линии киевской подземки от станции «Дымеевская» до «Теремков». Впоследствии депутат Рады Алексей Кучеренко не исключил, что в городе может пострадать не только метро, но и мост Патона.