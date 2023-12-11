В Киеве затопило входы на две станции метро

В начале декабря на полгода были также закрыты для движения шесть станций киевского метро из-за угрозы их затопления.

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В Киеве очевидцы передают о начале затопления входов на две станции киевского метро - «Олимпийскую» и «Черниговскую». Об этом стало известно из сообщения украинского издания «Клименко. Тайм».

Уточняется, что эти две станции метро находятся в совершенно разных частях города, однако обе затапливаются водой.

Также в воде стоят припаркованные у метро автомобили, вода доходит до середины колес. При этом поток не останавливается.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало о закрытии шести станций синей ветки Киевского метрополитена из-за затопления тоннеля, передается об угрозе для населения. По предварительным данным, ремонт может занять до шести месяцев. Для удобства граждан были организованы наземные маршруты, которые дублируют движение метро.