Депутат Рады допустил разрушение моста в Киеве после подтопления метро

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Инфраструктурные проблемы Киева не закончатся подтоплением метрополитена, следующим пострадавшим объектом может стать мост Патона в украинской столице. Об этом заявил депутат Верховной рады, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

«Послушал одну молодую экспертшу по мостам и метро от КГГА (Киевская горадминистрация. - Прим. ред.). Я наконец-то понял - во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами, свалками, ТЭЦ и (мусоросжигательным. - Прим. ред.) заводом "Энергия" виноваты те, кто их построил», - цитирует «360» заявление Кучеренко.

От метро и ТЭЦ в Киеве «одна головная боль», иронично заметил Кучеренко. Накануне стало известно о закрытии шести станций киевского метро из-за разгерметизации тоннеля. Очевидцы также сообщили о подтоплении входов на станции «Олимпийская» и «Черниговская». По колеса в воде оказались и припаркованные у станций автомобили. Ремонт затопленных тоннелей может занять до полугода.