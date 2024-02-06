Швеция приостановит расследования по «Северным потокам»

Расследование теракта на «Северных потоках» планируется завершить, сообщило шведское издание Suddeutsche Zeitung.

«Шведская прокуратура не смогли найти конкретных подозреваемых в своей стране», - сказано в сообщении.

В прошлом году шведский прокурор Матс Люнгквист заявлял, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», нет и найти ответственных будет непросто. По данным издания, прокурор объявит о прекращении расследования завтра.

Диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Позже стало известно о прогремевших четырех взрывах на маршрутах российских газопроводов, а не двух, как предполагалось ранее. По данным сейсмологов из Норвегии, взрывы находились на разном расстоянии - от 220 метров до нескольких километров.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что с большой вероятностью за диверсией на трубопроводах стоят американцы. Также глава государства допустил, что это мог совершить кто-то «с их подачи». К этому же мнению склоняется американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который ведет независимое расследование подрыва ниток «Севпотоков». Данные авторитетного журналиста указывают, что взрыв стал следствием диверсии с участием американских спецслужб.