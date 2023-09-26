Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне

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У ЦРУ имелись «неясные инструкции Байдена» о «Северных потоках», как возможном шаге в сторону третьей мировой войны. Журналист Сеймур Херш заявил об этом со ссылкой на источник.

«Руководство команды ЦРУ рассматривало неясные инструкции Байдена по уничтожению газопроводов "как стратегический шаг к третьей мировой войне"», - отметил Херш.

Напомним, что американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ведет независимое расследование подрыва ниток российского газопровода в Балтийском море. Данные авторитетного журналиста указывают, что взрыв стал следствием диверсии с участием американских спецслужб. Сегодня исследователь поделился новыми подробностями дела о «Северных потоках».