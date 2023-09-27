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Норвежские специалисты рассказали, что на «Северных потоках» было четыре взрыва

Никита Черненко
14:02 27.09.2023
Ранее считалось, что взрывов было всего два, сейсмологи считают, что их могло быть и больше.
Норвежские специалисты рассказали, что на «Северных потоках» было четыре взрыва
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Британская газета The Guardian со ссылкой на данные сейсмологов из Норвегии написала, что в 2022 году на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» прогремело четыре взрыва, хотя считалось, что их было два.

Расследование сейсмологов из норвежского института сейсмических наблюдений Norsar указывает, что 26 сентября прошлого года было зафиксировано четыре взрыва: в 02.03.24 по местному времени прогремел первый, следующий был уже в 19.03.50, два остальных взрыва произошли спустя семь и 16 секунд. При этом взрывы находились на разном расстоянии: между вторым и третьим взрывами было расстояние в 220 метров, в то время как между вторым и четвертом было уже несколько километров.

«Используя информацию с сейсмических станций в Северной Европе и Германии, включая Шведскую национальную сейсмическую сеть и датскую станцию на Борнхольме, сейсмологи применили передовые методы анализа для определения точного местоположения взрывов», - написали в материале.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, в котором указал, что ВМС США несколько месяцев готовилось к подрыву «Северных потоков» и заложило взрывные устройства во время учений Baltops. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также счел, что Швеция, Дания и ФРГ выгораживают США в деле о подрыве «Северных потоков».

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