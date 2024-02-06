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Роснано инициировало банкротство разработчика «планшета Чубайса»

Материалы проверки этой компании переданы в правоохранительные органы.
Владимир Рубанов 2024-02-06 14:56:01
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Роснано инициировало банкротство ООО «Пластик Лоджик», занимающегося производством устройств на основе «гибкой электроники». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации. Это решение приняли после оценки перспектив восстановления платежеспособности компании и возврата первоначальных инвестиций.

В 2010-2012 годах Роснано вложило 7,1 млрд рублей в ирландского разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic. В 2011 году глава госкорпорации Анатолий Чубайс показывал Владимиру Путину электронный планшет Plastic Logic, который должен был пойти в производственную серию.

Стоимость этого устройства оценивалась примерно в 12 тысяч рублей, в будущем его планировали выпускать для школ. Завод по производству таких планшетов собирались построить в Зеленограде за 700 млн рублей.

Но проект не был реализован, Роснано не удалось привлечь сторонних инвесторов. Анатолий Чубайс в 2018 году утверждал, что отказ от строительства завода предотвратил потери и позволил сохранить и развивать технологию. По его словам, китайские компании запускают производство гибкого планшета с использованием экранов Plastic Logic и стали «крупнейшим покупателем наших гибких экранов».

Ранее Владимир Путин сказал, что не понимает, зачем Анатолий Чубайс «удрал» из России, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Роснано образовалась слишком большая дыра.

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