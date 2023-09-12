Путин удивился тому, что Чубайс «удрал» из России

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Во время пленарной сессии на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил о непонимании, зачем Анатолий Чубайс «удрал» из России.

«То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из Интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Маше Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал?» - сказал глава государства.

Путин добавил, что Чубайс даже перешел на нелегальное положение в Израиле. Президент это связал с «большой» финансовой дырой в «Роснано», детали которой раскрывать не стал.

В начале пленарной сессии в рамках ВЭФ российский президент назвал хорошей тенденцию с «возвращенцами». Он обратил внимание, что если кто-то из тех, кто работает в других местах, сейчас принимает внутреннее решение, то есть только один выбор - вернуться и работать на свою страну, самоутверждаться на Родине.