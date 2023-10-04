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Песков заявил, что в Роснано образовалась слишком большая дыра

Анна Назайкина
13:17 04.10.2023
На эту проблему ранее уже указывал президент Владимир Путин.
Песков заявил, что в Роснано образовалась слишком большая дыра
© Фото: Александр Демьянчук, РИА Новости
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В Кремле прокомментировали ситуацию с тяжелым финансовым положением Роснано.

Ранее в компании предупредили о возможности банкротства. Там заявили, что не смогут до конца 2023 года закрыть долги собственными средствами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в компании образовалась слишком большая дыра, о чем ранее уже говорил глава государства Владимир Путин.

«Принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации..Правительство занимается этим вопросом», - сказал он.

По словам представителя Кремля, это проблема, которую сейчас разбирают в кабинете министров, там генерируют предложения.

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