Песков заявил, что в Роснано образовалась слишком большая дыра
На эту проблему ранее уже указывал президент Владимир Путин.
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В Кремле прокомментировали ситуацию с тяжелым финансовым положением Роснано.
Ранее в компании предупредили о возможности банкротства. Там заявили, что не смогут до конца 2023 года закрыть долги собственными средствами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в компании образовалась слишком большая дыра, о чем ранее уже говорил глава государства Владимир Путин.
«Принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации..Правительство занимается этим вопросом», - сказал он.
По словам представителя Кремля, это проблема, которую сейчас разбирают в кабинете министров, там генерируют предложения.