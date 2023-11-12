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В Минцифры рассказали, какие сервисы VPN будут заблокированы

Никита Черненко
03:42 12.11.2023
В министерстве заявили, что затрудняющие доступ к информации сервисы будут определяться как угроза функционирования интернета.
В Минцифры рассказали, какие сервисы VPN будут заблокированы
© Фото: Баранов Владимир Globallook Press
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В России будут заблокированы VPN-сервисы, которые будут определены как угроза безопасности функционирования интернета специальной экспертной комиссией. Об этом сообщили в Минцифры в ответ на обращение фракции «Новые люди».

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев направил обращение с просьбой разъяснить, в каких случаях будут блокироваться сервисы VPN. В Минцифры опубликовали документ с разъяснением, что в случае, если сервис будет позволять получить доступ к информации, запрещенной российским законодательством, он будет определен как угроза безопасности функционирования интернета.

«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом 10 правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», - сообщили в Минцифры.

Роскомнадзор выступал с намерением блокировать VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к заблокированным российским законодательством ресурсом. Приложения могут начать блокировать во всех магазинах приложений с 1 марта 2024 года.

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