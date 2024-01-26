Байден в Висконсине назвал Трампа своим профессором и послушал пивную бочку

Президент США Джо Байден в ходе выступления на пивоваренном заводе в Висконсине в очередной раз оговорился и назвал своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа своим профессором.

«Мой профессор - я не буду говорить о своем профессоре, послушайте - мой предшественник выбрал другой курс», - сказал американский лидер.

По словам Байдена, Трамп избрал курс на истощение экономики Соединенных Штатов, сокращение налогов для очень богатых и крупных корпораций, возрастание дефицита бюджета страны.

После своей речи 81-летний президент подошел к пивной бочке, приложил к ней ухо, а затем покинул сцену.

Отметим, что Байден удивлял публику своим неординарным поведением, что породило слухи о наличии у него проблем со здоровьем. Так, американский лидер во время выступления в Сиэтле пожал руку своему «невидимому другу».