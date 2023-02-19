Бывший врач Трампа заявил об утаивании информации о психическом здоровье Байдена

Он считает, что администрации США необходимо показать прозрачность в вопросе исследований здоровья Байдена, так как «все видят, что что-то не так».

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Администрация президента США Джо Байдена утаивает правду о психическом состоянии президента, что вызывает тревогу. Об этом заявил бывший врач Белого дома, который следил за здоровьем Трампа, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в беседе с Fox News.

Согласно результатам ежегодного медицинского обследования, которое Байден прошел в четверг, президент США может эффективно выполнять свои функции. Он является здоровым, у него нет ни склероза, ни болезни Паркинсона. Это следует из пятистраничного заключения лечащего врача президента.

Однако, как считает экс-врач Белого дома Джексона, администрации стоит прекратить утаивать информацию о здоровье лидера страны.

«Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке, однако Белый дом не показывает прозрачности в отношении того, что происходит, если вообще что-либо происходит, для решения этого вопроса и его неспособности выполнять свою работу», - заявил Джексон.

Кроме того, по словам конгрессмена, он уже три раза отправлял в Белый дом письмо с призывом провести для Байдена когнитивный тест и обнародовать его результаты. Администрация решила проигнорировать этот вопрос.

«Все видят, что что-то не так - утаиванию информации необходимо положить конец», - заключил Джексон.

Так, в прошлом году во время выступления перед Конгрессом Байден случайно назвал украинцев иранцами. А когда президент США произносил свою речь на саммите АСЕАН, то «выдал» вице-президенту Камале Харрис должность президента. Оказался Байден и в центре скандала с секретными документами, которые нашли в гараже его частного дома.