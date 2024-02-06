МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Комитет СФ поддержал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Документ рекомендовали к одобрению.
Сергей Лебедев 2024-02-06 12:46:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Сегодня Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее данный закон был принят Государственной думой России. Согласно документу, помимо конфискации денег, ценностей и другого имущества, предлагается через суд лишать государственных наград, воинских и специальных званий.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, инициатива позволит конфисковывать имущество и ценности, «используемые для финансирования преступной деятельности против безопасности» России.

Он отметил, что каждый, кто пытается разрушить страну и предать ее, должен отвечать за собственные действия и возместить нанесенный ущерб за счет своего имущества.

#Фейки #Совет Федерации #закон #имущество #конфискация
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»