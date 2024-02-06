Комитет СФ поддержал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Сегодня Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее данный закон был принят Государственной думой России. Согласно документу, помимо конфискации денег, ценностей и другого имущества, предлагается через суд лишать государственных наград, воинских и специальных званий.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, инициатива позволит конфисковывать имущество и ценности, «используемые для финансирования преступной деятельности против безопасности» России.

Он отметил, что каждый, кто пытается разрушить страну и предать ее, должен отвечать за собственные действия и возместить нанесенный ущерб за счет своего имущества.