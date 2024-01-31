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ГД РФ приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Новый закон позволит конфисковать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ.
Игнат Далкаян 2024-01-31 12:50:01
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России.

Согласно закону, предполагается внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. В тексте документа говорится, что за направленную против безопасности Российской Федерации деятельность может наступить конфискация денег или имущества.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предполагается дополнить УК РФ механизмом, который предусматривает конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования преступлений или иной направленной против безопасности России деятельности.

Ранее документ о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России был принят в ГД РФ в первом чтении. Тогда за поправки проголосовали 395 депутатов, а трое были против. Председатель ГД РФ Вячеслав Володин заявил, что принятое решение должно остановить тех, кто совершает преступления против безопасности Российской Федерации.

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