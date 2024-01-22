В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки про армию

В Государственную думу внесен законопроект, предполагающий конфискацию имущества за распространение фейков о Российской армии, если нарушившие закон действовали из корыстных побуждений или по найму.

Карточка документа о внесении изменений в ст. 104.1 УК РФ (№ 533912-8) опубликована в базе нижней палаты парламента. Под проектом подписались 335 депутатов, например Володин, Зюганов, Слуцкий, Миронов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, «используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности» России, за такие преступления, как распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан, реабилитация нацизма и другие.

Документ также даст судам право лишать госнаград и почетных званий за дискредитацию армии.

Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества, отметил Володин.

По делу о фейках о ВС РФ были осуждены ранее писатель Дмитрий Глуховский*, блогер Максим Кац*, журналистка Марина Овсянникова, Борис Акунин**, художница Саша Скочиленко.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

** Борис Акунин (Г.Ш. Чхартишвили) внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.