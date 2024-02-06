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Писателя Бориса Акунина* заочно арестовали на 2 месяца

Писателя обвиняют в призывах к терроризму и распространении фейков о ВС РФ.
Сергей Лебедев 2024-02-06 10:35:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Сегодня Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили). Его обвиняют в призывах к терроризму и распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.

Отмечается, что срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания. Сейчас писатель находится в международном розыске. На него заведено уголовное дело.

Напомним, Минюст России включил Бориса Акунина* в реестр иностранных агентов. Ранее Росфинмониторинг внес писателя в перечень террористов и экстремистов.

* Борис Акунин (Г.Ш. Чхартишвили) внесен  Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Признан физическим лицом, выполняющем функции иноагента в России.

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