Писателя Бориса Акунина* заочно арестовали на 2 месяца

Сегодня Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили). Его обвиняют в призывах к терроризму и распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.

Отмечается, что срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания. Сейчас писатель находится в международном розыске. На него заведено уголовное дело.

Напомним, Минюст России включил Бориса Акунина* в реестр иностранных агентов. Ранее Росфинмониторинг внес писателя в перечень террористов и экстремистов.

* Борис Акунин (Г.Ш. Чхартишвили) внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Признан физическим лицом, выполняющем функции иноагента в России.