Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внес Бориса Акунина* в черный список. Известный писатель и переводчик теперь значится в реестре террористов и экстремистов службы финансовой разведки.

«Чхартишвили Георгий Шалвович, 20.05.1956 года рождения, г. Зестафони Грузинской ССР», - указано в перечне.

Акунин* - это псевдоним писателя, под своей настоящей фамилией Чхартишвили* он выпускал научные исследования, например историю старинных некрополей по всему миру, а также подписывал переводческие труды.

Напомним, что Акунин* на протяжении 30 лет считается одним из ведущих российских литераторов, по его книгам о сыщике Фандорине снято несколько фильмов и сериалов. Среди его недавних работ - написание сценария для премьеры Александринского театра в Санкт-Петербурге о судьбе двух российских императоров Александра II и Александра III.

* Борис Акунин (Г.Ш. Чхартишвили) внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.