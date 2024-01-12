Минюст России признал Бориса Акунина* иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иностранных агентов писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минюсте РФ отметили, что писатель участвовали в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, выступал против спецоперации, распространял фейки и распространял материалы других иноагентов.

Напомним, ранее против Бориса Акунина* возбудили дело о распространении фейков о российской армии. Также он подозревается в публичном оправдании терроризма.

Ранее Росфинмониторинг внес писателя в черный список. Он теперь значится в реестре террористов и экстремистов службы финансовой разведки.

* Борис Акунин (Г.Ш. Чхартишвили) внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Признан физическим лицом, выполняющем функции иноагента в России.