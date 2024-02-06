В США заявили о невозможности проверить данные о жертвах ВСУ в Лисичанске

Власти США осведомлены об ударах Украины по Лисичанску и о жертвах среди мирного населения, но не могут проверить подобные сообщения. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

«Я видел эти сообщения… Однако у нас нет возможности независимо проверить данную информацию», - цитирует его заявление РИА Новости.

Дипломат добавил, что в Белом доме не доверяют утверждениям Москвы относительно данной трагедии и считают информацию российской стороны недостоверной.

Напомним, украинские боевики нанесли удар по кафе-пекарне в Лисичанске в минувшую субботу, третьего февраля. Жертвами теракта стали 28 мирных жителей, среди которых беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Десять человек получили ранения, четверых из них пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии. После варварской атаки киевского режима по мирному городу Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН.