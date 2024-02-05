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Появились первые кадры с места крушения Ми-8 в Карелии

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Сергей Лебедев 2024-02-05 09:38:01
© Фото: kalitki, Telegram © Видео: kalitki, Telegram

Из-за крушения вертолета Ми-8 в Карелии следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее в Онежском озере обнаружили место падения вертолета. Спасатели нашли обломки в 11 километрах от берега на глубине около 50 метров в районе села Деревянное.

Сейчас на месте трагедии работают водолазы. К поискам подключили аппарат, способный погружаться под воду на 300 метров. Также появились и первые кадры с места крушения.

Напомним, о пропаже вертолета с тремя членами экипажа на борту стало известно вчера вечером. Известно, что это был тренировочный полет над Онежским озером.

Тревогу объявили после того, как экипаж перестал выходить на связь.

#Ми-8 #крушение #карелия #СК РФ #Уголовное дело #МЧС России #онежское озеро
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