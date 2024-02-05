Обнаружено место крушения вертолета Ми-8 в Карелии

Место падения пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 обнаружено в Онежском озере. Об этом сообщает МЧС России. Спасатели нашли обломки в 11-ти километрах от берега на глубине около 50 метров в районе села Деревянное.

На месте трагедии создан оперативный штаб, работает комиссия по расследованию ЧП. Более 140 специалистов и 33 единицы техники работают на месте происшествия. Задействованы водолазы и телеуправляемый аппарат с возможностью погружения до 300 метров.

О пропаже вертолета Ми-8 с тремя членами экипажа на борту стало известно накануне вечером. Известно, что это был тренировочный полет над акваторией Онежского озера. Тревогу объявили после того, как экипаж перестал выходить на связь.