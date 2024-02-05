Сенат США представил законопроект о допфинансировании, включающий помощь Киеву

Сенат Конгресса США представил законопроект о выделении дополнительных 118,2 миллиардов долларов, которые направят на ужесточение пограничного контроля, а также помощь и Украине, и Израилю. Законопроект был опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, на поддержку Украины будет направлено 60 миллиардов долларов, Израиля - 14,1 миллиардов, для охраны южной границы с Мексикой выделяется 20 миллиардов.

В рамках помощи Киеву средства направят на закупку нового оружия у американских производителей, подготовку ВСУ, обмен разведданными и другие меры поддержки киевского режима.

По данным американского телеканала CNBC, этот проект скорее всего встретит резкое противодействие со стороны республиканцев в Палате представителей, которые предлагали пакет дополнительного финансирования только для оказания помощи Израилю.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не смогут оказать помощь Украине без одобрения Конгресса. При этом пакет финансирования для Киева оценивалась как часть расходов на цели национальной безопасности США.