Президент Польши Дуда объяснил свои слова об историческом статусе Крыма

Польский лидер Анджей Дуда объяснил свои слова о том, что Крым большую часть времени принадлежал России тем, что во время интервью царила «непринужденная обстановка».

«Учтите условность этого интервью. Это был не напряженный разговор с политиком. Это было интервью, к которому мы отчасти отнеслись как к спокойному, непринужденному разговору на разные темы, не обязательно очень серьезному», - цитирует президента Польши Polskie Radio.

Напомним, что 2 февраля в интервью Kanal Zero Дуда назвал Крым «особенным местом по историческим причинам», так как «находился в руках России на протяжении длительного времени» и поэтому он затрудняется дать ответ на вопрос, вернет ли Украина Крым. Слова Дуды стали для всех полной неожиданностью, не ожидали такого «политического демарша» и в Киеве. Сам Дуда также написал в своем аккаунте, что его позиция относительно «жестокой агрессии России» была ясна с первого дня.