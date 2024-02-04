В Госдуме заявили, что слова Дуды про российский Крым шокировали Зеленского

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал шокирующим для Зеленского заявление президента Польши Анджея Дуды о правах России на Крым. Политик поделился своим мнением с РИА Новости.

«Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского заявлением о статусе Крыма», - заявил Белик.

Он пояснил, что слова Дуды стали для всех полной неожиданностью, не ожидали такого «политического демарша» и в Киеве.

«Для киевского режима это, без сомнения, шок», - отметил Белик.

Депутат Белик подчеркнул международное значение высказывания Дуды по Крыму, так как польский лидер известен как проводник западных интересов в Европе.

Напомним, что 2 февраля в интервью Kanal Zero Дуда назвал Крым «особенным местом по историческим причинам», так как «находился в руках России на протяжении длительного времени» и поэтому он затрудняется дать ответ на вопрос, вернет ли Украина Крым.