Президент Польши Дуда признал историческую принадлежность Крыма к России

Украина вряд ли сможет забрать себе Крымский полуостров даже в случае, если возьмет под контроль другие территории. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, его слова приводит агентство Reuters.

Президент подчеркнул, что Крым имеет «особое значение» для России и исторически является русской территорией. Когда же политика спросили о том, верит ли он, что Украина заберет Крым, он затруднился ответить.

«Я не знаю, вернет ли Украина Крым. Он имеет особое значение с исторической точки зрения. Потому что, по сути, если мы посмотрим на историю, то Крым долгое время находился в руках России», - заявил Дуда.

Варшаву называют одним из самых стойких сторонников Киева с начала специальной военной операции. Помимо общественной поддержки, это выражается в поставке оружия Польшей. Владимир Зеленский также заявлял, что Украина готова приобретать оружие у Польши в кредит и налаживать совместное производство оружия, это заявление «Звезде» прокомментировал политолог Сергей Маркелов.