Путин и президент ОАЭ обсудили подробности атаки Украины на Ил-76 с пленными

Владимир Путин обсудил по телефону с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном атаку ВСУ на Ил-76 в Белгородской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главы государств обсудили подробности осуществленной киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет с украинскими военнопленными на борту, говорится в сообщении. Владимир Путин подчеркнул заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления.

Российский президент поблагодарил Эмираты за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами.

Минобороны России заявило о поражении российского самолета Ил-76 с пленными украинскими военными с помощью зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области Украины. На борту военно-транспортного самолета находились 65 пленных бойца ВСУ, экипаж из шести человек и трое сопровождающих российских военных. Все они погибли.

СК России сообщил, что ВСУ использовали для атаки ракету MIM-104A ЗРК Patriot. Западные военные эксперты, включая французских военных, заключили, что Ил-76 сбили из комплекса ПВО Patriot, принадлежавшего ВСУ. Об этом заявило агентство Associated Press со ссылкой на источники.