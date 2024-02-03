Французские военные пришли к выводу, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot

Западные военные эксперты, включая французских военных, заключили, что Ил-76, сбитый в Белгородской области, сбили из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, принадлежавшего Вооруженным силам Украины. Об этом заявило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что оценки разведок некоторых стран запада указывают на попадание украинской ракеты в самолет, перевозящий военнопленных. Западные чиновники также утверждают, что падение самолета не связано с «какой-либо механической неисправностью».

«Французский военный чиновник сообщил Associated Press, что военные страны пришла к выводу, что ВСУ использовали батарею ЗРК Patriot, чтобы сбить Ил-76, стреляя с расстояния примерно 50 километров», - сообщило издание.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада проигнорировали призыв России провести международное расследование удара ВСУ по самолету Ил-76 под Белгородом. Он также поделился информацией о телах 65 погибших украинских военнопленных сообщив, что они находятся в компетенции следственных органов.