Bloomberg назвал «скромным» готовящийся в ЕС 13-й пакет санкций

Европейский союз намерен к 24 февраля принять новый пакет антироссийских санкций. Очередной, 13-й пакет будет слабее предыдущих и чисто «символическим», так как сроки слишком короткие для подготовки каких-то новых экономических мер, пишет Bloomberg.

По информации Politico, в новом пакете санкций планируется расширить санкционный список дополнительными торговыми ограничениями, а также он будет содержать меры по борьбе с обходом санкций через третьи страны. Также под ограничения могут попасть 200-250 физических лиц и компаний из России. В качестве еще одной ограничивающей меры предлагается ограничить поездки по территории Шенгенской зоны российских дипломатов.

Также ожидается пакет антироссийских санкций от стран G7.

Ранее появилась информация о том, что в 13-й пакет санкций не добавят новые запреты на импорт. Также в нем якобы не будет «громких имен». По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, попытки Евросоюза ввести новые санкции против России «несерьезны», поскольку предыдущие оказались безуспешными.

Сийярто подчеркнул, что в России почти не осталось людей, организаций и отраслей, которые миновали бы санкционные списки.