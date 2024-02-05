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Bloomberg назвал «скромным» готовящийся в ЕС 13-й пакет санкций

Среди предложений называется ограничение перемещений дипломатов России только страной, в которой они аккредитованы.
Ирина Егорова 2024-02-05 16:25:01
© Фото: Winfried Rothermel, picture alliance, Globallookpress

Европейский союз намерен к 24 февраля принять новый пакет антироссийских санкций. Очередной, 13-й пакет будет слабее предыдущих и чисто «символическим», так как сроки слишком короткие для подготовки каких-то новых экономических мер, пишет Bloomberg.

По информации Politico, в новом пакете санкций планируется расширить санкционный список дополнительными торговыми ограничениями, а также он будет содержать меры по борьбе с обходом санкций через третьи страны. Также под ограничения могут попасть 200-250 физических лиц и компаний из России. В качестве еще одной ограничивающей меры предлагается ограничить поездки по территории Шенгенской зоны российских дипломатов. 

Также ожидается пакет антироссийских санкций от стран G7.
Ранее появилась информация о том, что в 13-й пакет санкций не добавят новые запреты на импорт. Также в нем якобы не будет «громких имен». По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, попытки Евросоюза ввести новые санкции против России «несерьезны», поскольку предыдущие оказались безуспешными.

Сийярто подчеркнул, что в России почти не осталось людей, организаций и отраслей, которые миновали бы санкционные списки. 

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