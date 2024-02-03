Сийярто заявил, что санкционная политика ЕС против России провалилась

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными попытки ЕС ввести новые санкции против России, поскольку предыдущие попытки оказались неуспешными. Трансляция видеообращения Сийярто проходила в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

«По-моему, это стремление делает и так уже потерпевшую крах санкционную политику еще более несерьезной, потому что они явно хотят собрать демонстрационный пакет. Я думаю, пришло время и им увидеть, что санкционная политика полностью провалилась», - отметил он.

Сийярто подчеркнул, что в России почти не осталось людей, организация и отраслей, которые миновали бы санкционные списки.

После завершения неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе Сийярто сообщил о планах принять 13-й пакет санкций против России к годовщине с начала спецоперации только ради того, чтобы можно было сказать «мы его приняли». Он отметил, что придется приложить усилия, чтобы найти тех, против кого ЕС еще не ввел санкции.

Ранее ЕС ввел санкции против Лиги безопасного интернета и ее главы Екатерины Мизуллиной. В Евросоюзе считают, что организация нарушает права человека.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.